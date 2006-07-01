Дать сдачи-2

Отбросьте мечты о каратэ как о спасении от проблемы неумения давать сдачи. Не нужно ребенка приучать к мысли, что сила - решение проблемы. Единоборства воспитывают другие, более полезные качества мужчины - умение контролировать себя, выносливость, силу, концентрацию. Конечно, здесь есть элемент защиты, но он второстепенный. И ради него в каратэ идти не стоит.Вам нужно изменить свою позицию по отношению к ребенку. Выработать уверенность в себе поможет подбадривание и одобрение даже небольшой его победы. Чаще давайте сложные задания. Учите все дела доводить до конца.Позволяйте ребенку больше общаться с другими детьми. Если он не может дать сдачи, значит, нужно подсказать ему более приемлемый способ защиты. Например, если вашему сыну претит сам факт распускать руки, пусть следит за тем, чтобы его не смогли ударить: строгим голосом предупредит обидчика, всем своим видом показывая, что не позволит до себя дотронуться. Уверенность в себе - вот что важно. К уверенному в себе человеку никто и не подойдет просто так, чтобы ударить или обидеть.Если ребенок фантазирует, как он будет давать сдачи обидчику - подыграйте ему, но так, чтобы это не было агрессивно. Разыграйте разные сценки, как можно ответить обидчику, и не только с помощью силы. Чем больше вы найдете вариантов, тем больше шансов, что один из них ребенок все-таки найдет для себя подходящим и использует в разрешении конфликта. Кроме того, ваша поддержка придаст ему уверенности в себе.Проанализируйте еще раз систему запретов и наказаний дома, подумайте, не слишком ли вы давите на малыша морально, не перегружена ли его совесть излишними запретами и ограничениями. В возрасте 6 - 8 лет для ребенка важна похвала и поддержка взрослых. Относитесь с пониманием к нему, чаще говорите, какой он у вас взрослый, какой сильный. Докажите, что доверяете, видите в нем состоявшегося человека и всегда готовы помочь.