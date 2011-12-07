Евгений Султанов: Эти поправки выстраданы

Заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ от Татарстана Евгений Султанов отметил прекрасную организацию голосования в республике. Также он вспомнил о процессе выработки поправок в основной закон страны.

«Мне становится неуютно, когда говорят о скоропалительности процесса внесения поправок… Но эти поправки выстраданы», — заявил Евгений Султанов.

Он вспомнил, как в 2013 году Владимир Путин провел встречу с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин. Беседа длилась более 4-х часов.

«Уже тогда мы говорили, что пора менять Конституцию. На это президент ответил: «Понимаю, накопилось много вопросов, общество стало другим, но коренного сдвига в общественных отношениях не произошло и кардинально менять Конституцию не надо. А над поправками мы работаем», — вспоминает Султанов.

Ученый заметил, что был приятно поражен тем, насколько Владимир Путин хорошо разбирается в нюансах конституционного права.