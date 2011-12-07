Благодарности Ленину и упрёки США: в Казани открылась выставка о 100-летии Компартии Китая

Казань играет ключевую роль в развитии Китая, поскольку именно здесь молодой Владимир Ленин изучал капитал Маркса и разрабатывал идеи будущей революции. Таким мнением на открытии выставки, посвящённой столетию образованию Коммунистической партии Китая, поделился генконсул КНР в Казани У Инцинь.

«Это выставка в полной мере демонстрирует достижения китайского народа под руководством Коммунистической партии Китая. Надеюсь, после завершения COVID-19 наши друзья из России, особенно все присутствующие здесь, посетят Китай и поближе познакомятся с нашей культурой, которая насчитывает несколько тысяч лет, а также смогут увидеть своими глазами перемены страны под руководством партии», — сказал Инцинь.

Генконсул отметил, что КНР успешно реализовывает все свои намеченные планы и задачи в отличие, например, от США. Так, он подчеркнул, что Китай совсем недавно возвёл многоэтажное здание за 43 часа, в то время как в Америке очень часто инфраструктурные проекты затягиваются из-за споров или судебных разбирательств.

Более того, Китай успешно справляется с пандемией. За все её время в Поднебесной скончалось гораздо меньше людей, чем в США, подчеркнул спикер.

Поздравить представителей Китая с значимым для страны праздником пришло большое количество людей. Президент Татарстана Рустам Минниханов не смог присутствовать на торжественном открытии, но отправил текстовое обращение. В своем поздравлении президент республики отметил, что российско-китайские отношения демонстрируют высокий уровень доверия и сотрудничества.

«Республика Татарстан придаёт большое значение укреплению связей с Китаем. Последние годы ознаменовались крупными проектами, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим расширять наше взаимодействие на благо жителей Татарстана и Китая», — говорилось в сообщении.

Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова особое внимание уделила тому, что Татарстан всегда с радостью перенимает передовой, инновационный опыт Китая для реализации республиканских проектов.

«Я хочу сказать, что нас действительно связывают теплые и дружественные отношения, с одной стороны, это большая серьёзная работа, которая проводится как нами, так и вами, потому что ваша работа, которая проводится здесь в Казани, действительно неоценима», — отметила спикер.

В перерывах между торжественными речами и благодарностями на сцене выступали татарстанские и китайские музыканты. Многие из них отметили, что национальная музыка республики и Поднебесной очень похожи.

Экспозиция, посвящённая юбилею коммунистической партии КНР, рассказывает о том, как развивался Китай, о наиболее крупных и амбициозных проектах, а также о влиянии коммунистической идеалогии на успехи государства. Выставка организована во дворе дома-музея Ленина. Посетить ее может любой желающий в течение двух следующих недель, вход свободный.