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Комитет по делам детей и молодежи Казани возглавил блогер Минтимер Нугманов

Нугманов известен в городе также, как владелец кальянных и музыкант.

В Казани выбрали нового руководителя Комитета по делам детей и молодежи, им стал блогер и владелец кальянной Минтимер Нугманов. Об этом сообщает мэрия города.

Всего в финальный этап конкурса на должность председателя комитела вышли 6 участников. Сегодня они представили свои презентации с предложениями на суд жюри с участием министра по делам молодежи и мэра Казани. Победителем в гонке оказался Нугманов.

«Желаем успехов на новой должности, любви молодежи и огненных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Нугманов предложил концепцию амбассадоров комитета, которые бы выбирались известных среди молодёжи личностей.

КВ
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