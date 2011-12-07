Комитет по делам детей и молодежи Казани возглавил блогер Минтимер Нугманов

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В Казани выбрали нового руководителя Комитета по делам детей и молодежи, им стал блогер и владелец кальянной Минтимер Нугманов. Об этом сообщает мэрия города.
Всего в финальный этап конкурса на должность председателя комитела вышли 6 участников. Сегодня они представили свои презентации с предложениями на суд жюри с участием министра по делам молодежи и мэра Казани. Победителем в гонке оказался Нугманов.
«Желаем успехов на новой должности, любви молодежи и огненных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Нугманов предложил концепцию амбассадоров комитета, которые бы выбирались известных среди молодёжи личностей.