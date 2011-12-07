На пост председателя Комитета по делам молодёжи Казани претендует блогер-владелец кальянных

В Казани проходит финал конкурса на председателя Комитета по делам молодежи Казани. В инстаграме комитета идёт трансляция выступлений шести претендентов на эту должность. В числе их своё видение развития этой сферы в столице Татарстана представил и блогер, владелец сети кальянных Минтимер Нугманов.

В своем выступлении, в частности, Нугманов предложил концепцию амбассадоров комитета, которые бы выбирались известных среди молодёжи личностей. При этом он отметил, что на роль амбассадора Моргенштерн не подошёл бы, а только известные люди с «близкими нам ценностями».

«Думаю, что надо давать молодым выговориться, это для них очень важно», — в конце своего выступления заключил казанский блогер, но после замечания из зала согласился, что со стороны председателям комитета важно слышать и действовать по запросам от молодёжи.

Нугманов известен не только как предприниматель и блогер, но ещё как музыкант. В частности, он снял пародию на клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва». Свой ролик он посвятил Казани. Автором и исполнителем песни выступил сам Нугманов. За последнее же время на Youtube-канале предпринимателя вышел лишь один ролик с интервью на тему бизнеса.

Напомним, казанская мэрия 3 июня объявила о старте отбора претендентов на должность председателя комитета, выведя процесс поиска кандидата почти на уровень некоего шоу. Для старта отбора в соцсети был запущен ролик с участием тех, кто занимал этот пост когда-то. Кандидатам предстояло пройти три этапа испытаний. И если на первый этап заявились 80 человек, среди которых самым юным оказался 12-летний школьник, то к финалу претендентов осталось шесть. Кто из них станет новым председателем комитета в мэрии объявят сегодня в ближайшее время.