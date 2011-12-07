Соцвыплаты только на карту «Мир», а после ковида обязательное обследование: что изменится в России с 1 июля

Новые пособия

С июля этого года семьи с детьми и беременные женщины смогут получить новые выплаты. Идею о их создании президент России Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному собранию. Так, теперь вместо единовременных выплат беременные женщины будут получать ежемесячные пособия.

Но для получения средств необходимо встать на учет на ранних сроках беременности — до 12 недель, а также доказать, что мама находится в трудной жизненной ситуации. Так, доход на одного человека в семье не должен быть выше прожиточного минимума. Подать заявление будущие мамы смогут уже с 1 июля, а выплачиваться пособие будет вплоть до рождения ребенка.

Помимо этого, новые меры поддержки предусмотрены и для одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Для её получения доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, при назначении выплаты будет оцениваться материальное положение семьи и, соответственно, насколько она в ней нуждается. Получить деньги сможет единственный родитель или, в случае его отсутствия, законный представитель ребёнка.

Кроме того, выплату смогут получить опекуны детей-сирот, но только в том случае, если ребёнок не находится на полном гособеспечении. Средства будут выплачиваться до семнадцатилетия подростка, но подтверждать право на неё придётся каждый год. При этом выплата будет индексироваться каждое 1 января вместе с ростом регионального прожиточного минимума.

Госслужащие лишатся второго гражданства

Теперь чиновники, работники госорганов и органов местного самоуправления не смогут иметь второе гражданство или постоянный вид на жительство другой страны. Новый закон также коснется губернаторов, региональных депутатов, военнослужащих, сотрудников Росгвардии и работников правоохранительных органов, а также органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы. Помимо этого, это ограничение коснётся глав и заместителей Центробанка и Счётной палаты, включая её аудиторов.

Только на карту «Мир»

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут начисляться только на карту «Мир». Для её получения гражданам необходимо обратиться в банк, через который производятся социальные выплаты. После этого нужно сообщить её реквизиты Пенсионному фонду — через портал госуслуг или же в личном кабинете на сайте ПФР.

Получить выплаты на карту другого банка в новом месяце уже не получится. В таком случае банк просто зачислит средства на счёт, непривязанный к карте. Если такого счёта нет, банк направляет получателю уведомление о том, что ему нужно явиться в течение 10 рабочих дней со дня поступления выплаты за её получением, либо представить реквизиты счёта карты «Мир» или счёта без карт. Если пенсионер проигнорирует это сообщение, банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в Пенсионный фонд и уведомляет об этом клиента.

Изменение не затронет тех, кому доставка социальных выплат производится через отделения почты и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета без привязанной банковской карты. Также с 1 июля использование карты «Мир» расширится. Теперь её должны принимать все продавцы, чья выручка за прошлый год составляет более 20 млн рублей, ранее этот порог был в два раза выше.

Штрафы за незаконное хранение оружия увеличатся

Теперь за невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штраф: для граждан — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия. Для должностного лица — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, или же последует дисквалификация на срок от года до трех лет. Что касается юрлиц, то для них штраф составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии повлечёт штраф для граждан в размере от 500 руб. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом повторное нарушение может привести к конфискации оружия.

Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлёкшее его утрату, будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет.

Семьи погибших пожарных получат компенсации

Вводится ежемесячная компенсация семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из‑за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Она будет рассчитываться как разница между приходившейся на их долю частью денежного довольствия, который получал погибший, и назначенной им пенсией по потере кормильца.

ИП должны будут использовать кассовое оборудование

Индивидуальные предприниматели, у которых нет сотрудников, работающих по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять контрольно-кассовую технику.

Штраф за продажу гаджетов без российских поисковиков

С июля на гаджетах с выходом в интернет должен быть установлен российский поисковик или поисковый сервис другого государства — члена ЕАЭС. Если на планшетах и телефонах их не окажется, то должностные лица должны будут заплатить штраф. Для должностных лиц он составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Деревья начнут считать

Теперь определенные виды древесины подлежат учету. Без внесения сведений о них в госреестр транспортировать, хранить и производить продукцию переработки древесины больше не получится. Исключение составляет транспортировка древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Транспортный налог — в пользу автовладельца

Налоговая не сможет сделать перерасчёт транспортного налога, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы. Таким образом, налог не возрастёт, а введенная мера поможет сохранить благоприятные условия для налогоплательщика, не ухудшая его положения.

Дома у аэропортов станет проще оформлять

С 1 июля вступает в силу закон, регулирующий порядок использования приаэродромной территории. Теперь оформить недвижимость, расположенную у воздушной гавани станет проще.

На приаэродромной территории выделяется семь подзон, в том числе подзона, в которой запрещается строительство из-за несоответствия уровня звука от пролетающих самолетов санэпидтребованиям.

При этом дома, дачи и гаражи, построенные до установления подзон будут защищены от сноса. Но только в том случае, если их размещение соответствует правовому режиму земель и виду разрешенного использования участка. Для самостроев подобных исключений не будет.

Переболевшие коронавирусом получат бесплатное обследование

С июля начнется программа углублённой диспансеризации. Так, переболевшие Covid-19 смогут пройти бесплатное обследование до конца 2023 года. Для этого необходимы лишь паспорт и полис ОМС. В первую очередь приглашать на обследования будут тех, кто перенёс коронавирус в тяжелой и средней формах.

Медицинское обследование будет проводится в два этапа. Первый включает семь обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию — исследование дыхания, рентген грудной клетки, приём терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. Если установить диагноз сразу не получится, пациента направят на второй этап. Он будет включать три обследования — эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углублённую диспансеризацию, будет опубликован на официальных сайтах региональных минздравов и на портале госуслуг. По прогнозам, всего в программе примут участие три тысячи поликлиник по всей стране.