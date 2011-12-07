Путин подписал документ об ужесточении наказания за пьяное вождение

За очередное вождение в нетрезвом виде россиянина могут лишить свободы на три года. Закон об ужесточении наказания подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, теперь за совершение подобного нарушения вместо 200–300 тысяч автолюбителю придется заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Также меняется срок лишения свободы с одного года до двух лет на наказание на период от двух до трех лет. При этом нарушителю за пьяную езду запретят «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.