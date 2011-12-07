Возврат денег за занятия спортом и «путинские» выплаты школьникам: главные изменения августа

«Школьные» выплаты

Со 2 августа начнутся «школьные» выплаты. По 10 тыс. рублей. их получат родители школьников. Эти выплаты анонсировал Президент страны Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Подразумевается, что на эти деньги родители приобретут необходимое для учебного года.

Министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что в России все готово к началу выплат, их получат 17 млн детей по всей стране.

Основное требование при получении этих выплат — ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет не раньше 3 июля. Заявления от родителей будет принимать Пенсионный фонд России.

Подробнее о том, как получить соответствующие выплаты читайте на сайте «Казанских ведомостей».

«Спортивный» вычет на себя и несовершеннолетних детей

Начиная с 1 августа россияне смогут вернуть 13% от стоимости занятий фитнесом, максимальная сумма 120 тыс. рублей. Самый большой размер вычета будет составлять 15,6 тыс. рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Отмечается, что «спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на несовершеннолетних детей. Для того чтобы получить выплаты, налогоплательщик должен предоставить документы, что он оплачивал именно физкультурно-оздоровительные услуги.

Полис ОСАГО можно будет получить без техосмотра

С конца августа вступят в силу изменения в закон об ОСАГО. С 22 августа автовладельцы смогут получить полис, не предъявляя диагностическую карту техосмотра. Стоит отметить, что-ТО не отменен — как и раньше, его нужно будет проходить. С марта 2022 года при отсутствии техосмотра выпишут штраф размеров в 2 тыс. рублей.

Также отмечается, что с 1 марта 2021 года введена фотосъемка автомобиля на станции ТО с геолокацией, указанием времени процедуры и данных автомобиля (номер, марка, модель, цвет). Фото заносятся в базу, где хранятся не менее пяти лет. Без них формирование карты не происходит.

В России запретят звуковую рекламу

В России вступает в силу закон о запрете звуковой рекламы на крышах и стенах зданий. Закон должен защитить граждан от громкой рекламы.

Соответствующий закон Владимир Путин подписал еще в мае этого года. Закон запрещает использовать звукотехническое оборудование.

Как правило рекламщики пользовались этим инструментом для привлечения внимания. В Казани такую рекламу, как правило, можно услышать на одной из центральных улиц города — Баумана.

Иностранцам станет легче приехать в Россию

В августе иностранным туристам будет легче въехать в нашу страну. Для того чтобы получить визу на полгода, им достаточно будет забронировать жилье из единого перечня классифицированных гостиниц или предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.

На настоящий момент иностранцам виза дается на один месяц. Изменение начинает действовать с 25 августа.