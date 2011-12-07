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3 сентября казанцы смогут принять участие во всероссийской акции «Диктант Победы»

В Татарстане будет открыто 75 пунктов, где можно будет написать «Диктант Победы».

В Татарстане будет открыто 75 пунктов, где можно будет написать «Диктант Победы». Например, в Казани такие пункты организуют в 15 школах и гимназиях, расположенных в разных районах города.

Также спецпункты «Диктанта Победы» появятся на заводах, которые в годы Великой Отечественной войны производили продукцию для фронта. Об этом рассказала Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте «Диктанта Победы» и в специальном приложении. Там можно выбрать площадку, куда вам удобнее прийти, или присоединиться к акции в режиме онлайн. Участников «Диктанта Победы» ждут 20 вопросов об истории Великой Отечественной войны и 45 минут, в течение которых на них надо будет ответить. Результаты будут доступны на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру. Об этом напоминает портал kzn.ru.

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