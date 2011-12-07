Дети Казани и Нижнекамского района помогут контролировать качество школьной еды

Школьники Казани и Нижнекамского района могут принять участие в онлайн-проекте «Школьный ревизор». Специально для этого разработано мобильное приложение «Поел и доволен».

Оценить качество еды, которой их кормят в школе, дети могут через опросник «Школьный ревизор». В приложении можно не только сделать свой отзыв об обеде, но и прикрепить фотографии блюд, о которых идет речь, а также кадры, демонстрирующее состояние посуды, санитарную обстановку в школьной столовой. Эта информация поможет контролировать ситуацию с качеством питания детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.