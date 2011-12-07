Минниханов оценил готовность предприятия, обслуживающего питание в школах РТ

Президент РТ Рустам Минниханов оценил готовность Департамента продовольствия и социального питания Казани, обслуживающее к началу учебного года образовательные учреждения в столице и районах республики.

Экскурсию по предприятию Минниханову провела генеральный директор Рима Мухамедшина. Руководитель республики осмотрел складские помещения, мясной цех, станцию фильтрации воды, оценил производство мясных и овощных полуфабрикатов. После отметил, что еда для детей должна быть качественной и полезной.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, кормить горячими обедами учеников начальных классов в республике начали уже с сегодняшнего дня. В Казани одноразовое горячее питание бесплатно будут получать 72 тысячи школьников.

По словам Мухамедшиной, специалистами департамента был разработан и согласован список блюд, необходимых для сбалансированного питания школьников с 1 по 4 классы. В меню войдет порция овощей, основное блюда из мяса, рыбы или курицы, гарнир, горячий напиток, хлеб, несколько раз в неделю фрукт.