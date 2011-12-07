Необычная экологическая акция началась в Казани: горожане могут сдать крышки от любых пластиковых бутылок и получить за них легкий, надежный пенни борд, на котором так комфортно кататься по улицам города. Акция продлится до 6 сентября.

Пластиковые крышки принимаются в контейнерном центре CUBE на территории Горкинско-Ометьевского леса. Эти крышки станут основой пластикового арт-объектва - интерактивной экспозиции «Казань - город без отходов». Минимальное количество крышек, которое принимается в контейнерном центре - 50 штук. Кроме того, участникам экологической акции необходимо сделать фото в интерактивной экспозиции и разместить их на своих страницах в социальных сетях Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #казаньгородбезотходов и #разделяйснами, отметить Instagram-аккаунт Горкинско-Ометьевского леса.

7 сентября с помощью генератора случайных чисел из всех участников акции будут выбраны пять победителей. Эти пять счастливчиков и получат пенни борды. Об этом сообщает портал kzn.ru.