Татарстанские школы приняли в этом году более 56,6 тыс. первоклассников

Татарстанские школы в новом учебном году приняли на 5 тыс. первоклассников больше, чем в прошлом. За парты сядут 56 679 школьников, сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов во время поздравления по случаю Дня знаний.

«В этом году в республике День знаний — двойной праздник. Сегодня восемь новых школ распахнут свои двери для татарстанских школьников. Это важное событие, которое в очередной раз подтверждает серьезное внимание и огромную поддержку Правительства Татарстана в образовательной сфере», — также уточнил министр.

Также в этом году работать в школы республики придут более 1 тыс. молодых учителей.

Кроме того, в этом учебном году Татарстан примет участие в реализации трех национальных проектов («Демография», «Образование» и «Наука») и шести федеральных («Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и другие).

Бурганов пожелал школьникам и студентам настойчивости, отличных оценок, творческих успехов и насыщенной жизни.