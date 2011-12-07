В Дербышках состоится эстафета в честь 100-летия ТАССР

5 сентября в Дербышках пройдет эстафета в честь 100-летия ТАССР, сообщается на сайте мэрии Казани.

В забеге примут участие школьники, учащиеся ссузов, работники предприятий и организаций. Перед стартом все участники пройдут регистрацию, где им нужно будет предоставить справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Дистанция трассы составит 1250 метров.

Эстафета пройдет 5 сентября. Старт в 9.00 у стадиона «Ракета», финиш — на площади перед ДК им. Саид-Галиева. На время проведения мероприятия движение транспорта по этим улицам будет невозможно.