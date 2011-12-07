В Казани студенты баллотируются в Молодежный парламент

2 сентября состоится первый очный тур дебатов кандидатов в Молодежный парламент Казани. Его участниками стали лучшие из 150 кандидатов, которые участвовали с 27 по 31 августа в онлайн-дебатах на площадке Zoom.

Всего в Молодежный парламент столицы Татарстана предстоит пройти 25 кандидатам. Среди них — студенты казанских вузов, молодые бизнесмены, общественники-самовыдвиженцы и другие. Открытое голосование за кандидатов проходит с 1 по 7 сентября на портале «Открытый Татарстан» (open.tatarstan.ru), сообщается на сайте мэрии Казани.