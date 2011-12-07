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В Казани в рамках акции «ОставайсяДонором!» было сдано 38 литров крови

Среди участников благородной акции были и почетные доноры, и те, кто делает это впервые.

Акция «ОставайсяДонором!» прошла в Республиканском центре крови. В ней приняли участие представители общероссийского общественного движения «Молодежка ОНФ» и добровольцы, решившие сдать кровь.

Среди участников благородной акции были и почетные доноры, и те, кто делает это впервые. Среди сдавших кровь был и девятикратный чемпион России по кикбоксингу Ильназ Сайфуллин.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, в день проведения акции «ОставайсяДонором!» банк крови пополнился на 38 литров крови, которая спасет чьи-то жизни.

КВ
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