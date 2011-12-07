В Татарстане для учащихся начальной школы разработали 4 вида меню

В Татарстане для учащихся начальной школы разработано новое меню, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева ИА «Татар-информ».

«Разработано два вида двухнедельных меню, они согласованы с Управлением Роспотребнадзора. К этим основным меню создали еще два вида сезонных меню, когда, допустим, помидоры, огурцы заканчиваются, другие овощи появляются и так далее, чтобы оно было более разнообразным, более сбалансированным, чтобы все продукты, которые у нас есть, использовались, а не только одни и те же виды», — рассказала собеседник агентства.

Новое меню направлено во все районы Татарстана. Фомичева уточнила, что данное меню можно будет использовать не только для учащихся начальных классов, но и для старшеклассников.

Наборы учитывают все нормы питания, калорийность, сбалансированность по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам, уточнила спикер.