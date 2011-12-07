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Татарстанцы смогут отследить покупку средств реабилитации для инвалидов

Фонд социального страхования запустил сайт, где публикуются данные о закупках кресел-колясок, протезов, абсорбирующего белья и путевок в санатории.
Жители Татарстана могут отследить покупку технических средств реабилитации для инвалидов на сайте «Открытый контракт». Автором проекта выступил Фонд социального страхования (ФСС РФ), сообщает пресс-служба ФСС РФ по РТ.На портале можно увидеть данные о закупочной деятельности фонда социального страхования, в том числе татарстанского отделения. На сайте представлены закупки, по которым начальная (максимальная) цена контракта превышает миллион рублей. Чаще речь идет о закупке средств реабилитации для инвалидов. Это могут быть кресла-коляски, трости, протезы, абсорбирующее белье, а также санаторно-курортные путевки для лечения жителей с ограниченными возможностями здоровья.Информация размещается в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до заключения контрактов на госзакупки. Ожидается, что сайт «Открытый контракт» повысит прозрачность и эффективность госзакупок. После регистрации на портале пользователи могут задавать вопросы или принять участие в обсуждениях.
КВ
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