Татарстанцы смогут отследить покупку средств реабилитации для инвалидов

Жители Татарстана могут отследить покупку технических средств реабилитации для инвалидов на сайте «Открытый контракт». Автором проекта выступил Фонд социального страхования (ФСС РФ), сообщает пресс-служба ФСС РФ по РТ.На портале можно увидеть данные о закупочной деятельности фонда социального страхования, в том числе татарстанского отделения. На сайте представлены закупки, по которым начальная (максимальная) цена контракта превышает миллион рублей. Чаще речь идет о закупке средств реабилитации для инвалидов. Это могут быть кресла-коляски, трости, протезы, абсорбирующее белье, а также санаторно-курортные путевки для лечения жителей с ограниченными возможностями здоровья.Информация размещается в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до заключения контрактов на госзакупки. Ожидается, что сайт «Открытый контракт» повысит прозрачность и эффективность госзакупок. После регистрации на портале пользователи могут задавать вопросы или принять участие в обсуждениях.