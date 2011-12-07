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В Татарстане выведут из расписания шесть пригородных поездов

В частности, теперь не будет маршрутов из Казани в Свияжск, Арск, Вятские Поляны.
Исключены поезда под номерами № 6420 и 6425, следующие из Казани в Вятские Поляны и обратно; № 6001 Казань – Свияжск; № 6476 сообщением Свияжск – Арск, а также  № 6437 и 6432, курсирующие из Арска в столицу Татарстана и обратно, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
КВ
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