В Татарстане выведут из расписания шесть пригородных поездов

Исключены поезда под номерами № 6420 и 6425, следующие из Казани в Вятские Поляны и обратно; № 6001 Казань – Свияжск; № 6476 сообщением Свияжск – Арск, а также № 6437 и 6432, курсирующие из Арска в столицу Татарстана и обратно, сообщает пресс-служба компании «Содружество».