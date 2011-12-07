Чем был так опасен для властей Галимджан Ибрагимов?

С Маратом Хаковичем мы познакомились на V Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии», прошедшей в Азнакаевском районе Татарстана. Он живет в Уфе, по образованию инженер-механик, юрист, является председателем общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Республики Башкортостан.

Родословная уходит в глубь веков

- Марат Хакович, как и с чего началась ваша поисковая работа?

- Мой отец - двоюродный брат Галимджана Ибрагимова, участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Славы III степени, был членом Союза журналистов СССР, до пенсии работал в финансовых органах. Отец собирал документы о представителях нашей семьи. В его архивах натолкнулся на черновую запись родословной, которую он датировал 30 марта 1967 года. Первым делом я связался со всеми нашими родственниками, собрал дополнительную информацию, обратился в архивы и стал готовить более полную родословную.

На данный момент родословная Ибрагимовых насчитывает 12 колен и уходит корнями в 1587 год. Это дата рождения Ахмета - самого далекого нашего предка. Многие представители рода Ибрагимовых были имамами, учителями. Галимджан Ибрагимов, его брат Шакирзян, двоюродная сестра Джихан тоже были учителями, то есть наша учительская династия имеет более чем 400-летнюю историю.

- А современные потомки Ибрагимова - кто они?

- Нам известны более 300 родственников Ибрагимовых только по мужской линии. Они проживают не только в России, но и Канаде, Греции, Узбекистане, есть и в Татарстане. Один из внучатых племянников Галимджана Ибрагимова - Анвар Камилевич Ибрагимов - полковник российской армии, заслуженный тренер сборной России по фехтованию, победитель Сеульской олимпиады 1988 года.

«Неблагонадежный» шакирд

История жизни Галимджана Ибрагимова вполне может стать основой для остросюжетного детективного романа.

Галимджан Гирфанович Ибрагимов родился 12 марта 1887 года в семье муллы в деревне Султанмуратово в Башкортостане. До 11 лет учился в сельской школе, затем - в Оренбурге в медресе Вали-муллы. Из медресе был исключен за протесты против схоластической системы воспитания. Переехал в Уфу и поступил в высшее мусульманское учебное заведение - медресе «Галия», из которого его тоже исключили за выступление против администрации. В 1907 году написал первый рассказ «Изгнание из медресе Заки-шакирда».

В 1909 году Ибрагимов приехал в Казань, чтобы поступить в университет. Но в Императорский Казанский университет «неблагонадежного» молодого человека не приняли. В это время начинающий писатель общался с Габдуллой Тукаем, Фатихом Амирханом, Гафуром Кулахметовым, другими прогрессивно настроенными деятелями татарской культуры. Казань стала своеобразным местом литературного возмужания Галимджана Ибрагимова.

Под гласным и негласным надзором полиции

В 1912 году Ибрагимов уехал в Киев, где вольнослушателем посещал лекции в университете. Там при его активном участии возникла тайная мусульманская студенческая организация. В 1913 году за революционную деятельность Ибрагимова арестовали. Он просидел в тюрьме два месяца и был освобожден с формулировкой «за недостаточностью улик». Но до Февральской революции 1917 года оставался под гласным и негласным надзором полиции. «Пребывание в заключении было для меня школой, несомненно, полезной школой. Оно открыло мне глаза. Я стал правильнее понимать жизнь, лучше разбираться в людях», - так вспоминал Ибрагимов время, проведенное в неволе.

С тех пор тема революции стала одной из главных в его творчестве.

В 1915 году Галимджана Ибрагимова пригласили на работу завучем, преподавателем татарского языка и литературы в медресе «Галия», откуда он был исключен несколько лет назад. В этот период им подготовлены и изданы книги по морфологии, синтаксису татарского языка, которые ежегодно переиздавались до революции и оказали большую помощь учителям родного языка.

Таинственная миссия в тылу армии Колчака

Писатель, учитель стал государственным человеком. 7 января 1918 года состоялась встреча Галимджана Ибрагимова, Мулланура Вахитова и Шарифа Манатова с Лениным и Сталиным. Они обсуждали национальную политику молодого советского государства. Ибрагимов принимал активное участие в работе III Всероссийского съезда Советов, на котором был избран членом ВЦИК. Совместно с Муллануром Вахитовым организовал мусульманский комиссариат при Народном комиссариате по делам национальностей и работал в нем до осени 1918 года, до своего переезда в Казань.

Летом 1919 года Ибрагимов был направлен на Восточный фронт, в тыл армии Колчака. Какую миссию он там выполнял? Сам Галимджан Гирфанович о том периоде своей жизни написал всего несколько строчек: «Четыре месяца этого опасного путешествия дали мне как художнику-революционеру материал для работы на многие годы вперед».

Только в 1925 году Ибрагимов вновь появился на политической сцене. По решению правительства Татарской республики он был назначен председателем Академического центра и членом коллегии Татнаркомпроса.

На V съезде Советов был избран членом ТатЦИК и назначен председателем комиссии по переводу и изданию на татарском языке сочинений Ленина.

В феврале 1926 года возглавил делегацию Татарской республики на I Всесоюзном тюркологическом съезде, который проходил в Баку. На съезде обсуждали вопрос латинизации письменности тюркоязычных народов. Ибрагимов открыто выступал против перехода на латиницу.

Тайна смерти: «схоронен в общем порядке»

Галимджан Ибрагимов переехал в Казань в 1918 году. Он поселился в комнате дома №21 на улице Кремлевской, где прожил 6 лет. В 1924 году Совнарком Татарии предложил Ибрагимову переехать в особняк на Комиссариатской улице (ныне ул. Муштари, 33). В апреле 1927 года из-за открытой формы туберкулеза писатель был вынужден переехать в Ялту.

3 августа 1937 года в Ялте Галимджан Ибрагимов был арестован. Чем же был так опасен больной человек, прикованный к постели? Его жена Хадича Мухаметовна Фаткуллина утверждала, что при аресте Ибрагимова был изъят его архив, рукописи. Их упаковали в два чемодана и один ящик и увезли. Дальнейшая судьба документов неизвестна. Самого Ибрагимова перевезли в Казань и поместили в тюремную больницу НКВД ТАССР.

- В 2008 году мною было получено разрешение на доступ к архивно-следственному делу №2-4957 на Галимджана Ибрагимова, которое хранится в Центральном государственном архиве историко-политической документации РТ.

В деле нет протоколов допросов Ибрагимова, нет даже фотографий анфас и в профиль. Не было и суда над ним, никакого официального приговора. В НКВД его не доставляли. По официальной версии, он несколько месяцев пролежал в больнице и ему просто не оказывали медицинскую помощь. Ждали, когда умрет сам, - рассказал Марат Ибрагимов.

- И никаких документов не сохранилось?

- Никаких. Есть лишь врачебные справки, которые зафиксировали «резкое истощение» и «безнадежность положения». Есть справка, что Галимджан Ибрагимов умер 21 января 1938 года и был «схоронен в общем порядке» только 27 января. Где похоронен - неизвестно. На Архангельском кладбище Казани находится не могила, а всего лишь памятный знак - кенотаф.

Говоря о смерти Ибрагимова в тюрьме, я всегда делаю поправку: «по всей вероятности». Тому есть веские причины. Ведь после ареста 29 августа 1937 года о нем нет никаких документальных свидетельств - человек просто бесследно исчез и все.

После изучения большого числа документов я выдвигаю следующую версию: материалы дела были сфальсифицированы. Напрашивается логичный вопрос: был ли Ибрагимов доставлен из Крыма в Казань вообще? Скорее всего, из-за состояния здоровья его уже невозможно было перевезти в Казань для допросов и тяжелобольного человека просто уничтожили в Ялте или по дороге из Ялты в Симферополь. А потом сфабриковали дело и признали умершим в тюремной больнице. Так было спокойнее и проще.

Галимджан Ибрагимов был реабилитирован 24 сентября 1955 года. В 1967 году его имя было присвоено Институту языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан.