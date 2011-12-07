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Минниханов посетил челябинский трубопрокатный завод

Позже глава РТ отправился на выставку автомобилей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетили местный трубопрокатный завод. Об этом передает пресс-служба главы РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханов открыл в Челябинске памятник Тукаю. После в ходе рабочей поездки руководителю республики показали производство и основные направления выпускаемой трубной продукции, а также процесс отработки отводов.

Позже губернатор Челябинской области сопроводил Минниханова до выставки автомобилей. На ней были представлены микроавтобусы «Форд Транзит» из Елабуги и спецтехника «Урал». 

КВ
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