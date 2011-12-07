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Спасатели на Эльбрусе ищут альпинистов из Набережных Челнов

Один из альпинистов почувствовал себя плохо при восхождении.

На Эльбрусе сотрудники МЧС разыскивают группу альпинистов из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По информации ведомства, 30 сентября экстренные службы получили сообщение о помощи от группы альпинистов из двух человек — одному из них стало плохо на высоте 5,2 тыс. метров.

На поиски пропавших выдвинулись шесть сотрудников Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники.

Напомним, 30 сентября на Эльбрусе водрузил флаг Татарстана челнинский предприниматель. На гору он отправился с супругой и двумя друзьями.

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