Свой день рождения сегодня отмечает почтовая открытка

Первые открытки России сразу приобрели сегодняшний привычный вид. На лицевой стороне наносилась эмблема почтового ведомства, оставлялось место для марки и предупреждающая надпись о недопустимости писать здесь что-либо, кроме адреса. А вот обратная сторона открытки, как и сейчас, оставлялась для письма.

Для отправки открытки требовалось приобрести марки. В то время в Российской империи почтовые марки стоили от 3 до 5 копеек. С маркой за 3 копейки вашу открытку отправляли адресату лишь в пределах города. Для того, чтобы отправить свое послание уже в любой город России, требовалось приобрести марку подороже — по 5 копеек.