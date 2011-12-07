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Свой день рождения сегодня отмечает почтовая открытка

Ежегодно 1 октября во всем мире отмечается День рождения почтовой открытки, сообщает пресс-служба «Почты России». В России первое открытое письмо – «открытка» появилось 1 января 1872 года. Так что этот вид почтового отправления сегодня отмечает 151 годовщину с момента появления на свет.

Первые открытки России сразу приобрели сегодняшний привычный вид. На лицевой стороне наносилась эмблема почтового ведомства, оставлялось место для марки и предупреждающая надпись о недопустимости писать здесь что-либо, кроме адреса. А вот обратная сторона открытки, как и сейчас, оставлялась для письма.

Для отправки открытки требовалось приобрести марки. В то время в Российской империи почтовые марки стоили от 3 до 5 копеек. С маркой за 3 копейки вашу открытку отправляли адресату лишь в пределах города. Для того, чтобы отправить свое послание уже в любой город России, требовалось приобрести марку подороже — по 5 копеек.

КВ
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