«Ничего подобного»: кандидат архитектуры Дембич о вырубке деревьев в городе

Утверждение о том, что в Казани вырубают отечественные сорта деревьев и вместо них сажают саженцы привезенные из Европы, — неверно. Таким мнением с «КВ» поделился заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест, кандидат архитектуры Александр Дембич.

«Кто сказал, что у нас сажают европейские [сорта деревьев], ничего подобного. Мы пользуемся своими саженцами» — отметил он.

Также в Казани огромное количество пустых территорий, которые находятся в собственности. Эти земли долго не осваиваются, поэтому должны сдаваться в аренду или продаваться, «либо на них должны нарастать налоги», считает кандидат архитектуры.

По словам Дембича, в Казани строится много торговых центров, а территорий на строительство жилых домов не хватает.

«Мы испытываем дефицит территорий под жилищные строительства» — рассказал эксперт.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вчера в парке «Черное озеро» прошел семинар «Зеленое наследие города». Его организаторы считают, что в городе практически не осталось отечественных деревьев, в лучшем случае вместо них сажают европейские виды зеленых насаждений.