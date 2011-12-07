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«Ничего подобного»: кандидат архитектуры Дембич о вырубке деревьев в городе

На территории, которые долго пустуют, должны нарастать налоги.

Утверждение о том, что в Казани вырубают отечественные сорта деревьев и вместо них сажают саженцы привезенные из Европы, — неверно. Таким мнением с «КВ» поделился заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест, кандидат архитектуры Александр Дембич.

«Кто сказал, что у нас сажают европейские [сорта деревьев], ничего подобного. Мы пользуемся своими саженцами» — отметил он. 

Также в Казани огромное количество пустых территорий, которые находятся в собственности. Эти земли долго не осваиваются, поэтому должны сдаваться в аренду или продаваться, «либо на них должны нарастать налоги», считает кандидат архитектуры. 

По словам Дембича, в Казани строится много торговых центров, а территорий на строительство жилых домов не хватает. 

«Мы испытываем дефицит территорий под жилищные строительства» — рассказал эксперт. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вчера в парке «Черное озеро» прошел семинар «Зеленое наследие города». Его организаторы считают, что в городе практически не осталось отечественных деревьев, в лучшем случае вместо них сажают европейские виды зеленых насаждений.

КВ
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