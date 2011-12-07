Пенсионерам и учителям Челнов вернули отмененные из-за ковида праздники

Исполком Набережных Челнов принял решение все-таки провести Международный день пожилых людей и День учителя. Об этом сообщается на сайте телеканала «Челны ТВ».

Празднование Дня пожилого человека в этом году пройдет в видоизмененном формате. Вместе больших концертных залов жителей пригласят в спортивные, образовательные и культурные учреждения города, где организуют небольшие концертные программы. Все необходимые меры безопасности, как уверяет администрация Челнов, будут соблюдены.

День учителя в этом году организуют во Дворце торжеств, где наградят педагогов. Также поздравление учителей будут организованы в местных школах. «Вручение наград нашим учителям пройдут в образовательных учреждениях города, куда будут приглашены ветераны педагогического труда», — заявил заместитель Руководителя Исполкома Рамиль Халимов.

Напомним, что на прошлой неделе мэр Челнов отменил проведение массовых мероприятий, в том числе и День пожилого человека и День учителя. Ограничения ввели из-за ухудшившейся в городе эпидемиологической ситуации.