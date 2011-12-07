Президент Татарстана прилетел на Всемирную выставку «Дубай-Экспо»

Рустам Минниханов прилетел с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирной выставке «Дубай-Экспо». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

До официального открытия Президент принял участие в экспертной дискуссии «Применение технологий искусственного интеллекта в решении глобальных задач».

На сессии презентовали, как используется искусственный интеллект в бизнес проектах и обучении в Университете Иннополис. Кроме того, сразу несколько вопросов в повестке дня было посвящены вопросам экологии, в частности, как искусственный интеллект помогает решать проблемы экологии, мониторить окружающую среду и так далее.

ученые, специалисты по вопросам развития искусственного интеллекта отметили наработки, которые есть в Татарстане в части искусственного интеллекта.

«В Республике Татарстан на базе Университета Иннополис ведутся исследования в области технологий искусственного интеллекта.

Надеемся, что они будут способны привести к качественным изменениям во многих технологических сферах и отраслях экономики» — отметил Президент, обращаясь к участникам сессии.

Подробнее о том, как пройдет самая масштабная выставка место на которой Татарстан забронировал еще 2 года назад читайте в интервью главы АИР РТ Талии Минуллиной.