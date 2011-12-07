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Президент Татарстана прилетел на Всемирную выставку «Дубай-Экспо»

Рустам Минниханов примет участие в открытии российского павильона на Всемирной выставке в Дубае.

Рустам Минниханов прилетел с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирной выставке «Дубай-Экспо». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

До официального открытия Президент принял участие в экспертной дискуссии «Применение технологий искусственного интеллекта в решении глобальных задач». 

На сессии презентовали, как используется искусственный интеллект в бизнес проектах и обучении в Университете Иннополис. Кроме того, сразу несколько вопросов в повестке дня было посвящены вопросам экологии, в частности, как искусственный интеллект помогает решать проблемы экологии, мониторить окружающую среду и так далее. 

ученые, специалисты по вопросам развития искусственного интеллекта отметили наработки, которые есть в Татарстане в части искусственного интеллекта. 

«В Республике Татарстан на базе Университета Иннополис ведутся исследования в области технологий искусственного интеллекта.

Надеемся, что они будут способны привести к качественным изменениям во многих технологических сферах и отраслях экономики» — отметил Президент, обращаясь к участникам сессии.

Подробнее о том, как пройдет самая масштабная выставка место на которой Татарстан забронировал еще 2 года назад читайте в интервью главы АИР РТ Талии Минуллиной.

КВ
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