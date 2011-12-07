В Татарстане планируют ввести обязательные QR-коды для посещения массовых мероприятий

Роспотребнадзор Татарстана рассматривает возможность введения QR- кодов для посещения массовых мероприятий. Их смогут получить лица, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«У нас запланирован матч Россия — Словакия. Сейчас продажа билетов на стадион проходит только с наличием QR-кодов. В дальнейшем мы рассматриваем возможность введение кодов и на другие массовые мероприятия», — заявила Патяшина.

Несмотря на то, что при проведении массовых мероприятий заполняемость залов не должна превышать 50-70%, там все равно образуются тысячные толпы, отметила спикер.

«Поэтому мы пойдем по пути наличия на трибунах только лиц, у которых имеется QR-код», — подытожила Патяшина.

Напомним, матч Россия — Словакия пройдет 8 октября на «Казань Арене». На стадион пустят не более 13,5 тыс. болельщиков, то есть 30% от полной вместимости стадиона. На мероприятие можно попасть только при наличии QR-кода.