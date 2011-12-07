Как современные рыцари делают предложение своим дамам сердца

На Кремлевской набережной проходит фотовыставка, посвященная самому незабываемому дню в жизни любой пары - дню бракосочетания. Под каждым креативным фото (жених и невеста карабкаются по крыше, стоят над обрывом, любуются потрясающим волжским закатом и т. п.) можно прочитать небольшой, но очень искренний рассказ молодоженов об их первых впечатлениях друг о друге в качестве супругов и самых запоминающихся моментах свадьбы. Но самое потрясающее в этих исповедях - признания будущих жен и мужей о том, как им или они делали предложение руки и сердца.Динара о Валентине: 12 апреля, в День космонавтики, он пригласил меня на ничего не предвещавшее свидание. Отошел, как он сказал, помыть руки, а вернулся в костюме, с цветами и кольцом и попросил стать его женой.Алсу о Дмитрии: Он сделал мне предложение на воздушном шаре!Рузалия о Тагире: Все произошло так неожиданно! В Новый год под бой курантов он начал говорить о наших отношениях и достал из кармана кольцо.Евгений: Пришлось выкрасть ее кольцо, измерить его линейкой, чтобы не ошибиться с размером. А затем быстро и спонтанно делать предложение.Денис: Предложение сделал в Австрии, в городском парке Вены. Придумал веселый прикол. Моей Саше нужно было выбрать одну из двух коробочек, в одной кольцо лежало настоящее, а в другой - из проволоки. Какую выбрала бы, такое кольцо и пришлось бы носить. Она выбрала настоящее.Алина о Сергее: Предложение делал очень красиво. Организовал квест по городу с трогательным финалом. Собрал самых близких друзей, которые неожиданно одновременно подъехали к нам кортежем и начали поздравлять. Фейерверк, горящие буквы «Выходи за меня!», цветы, слезы, поцелуи и, конечно, обнимашки.Павел: Предложил выйти замуж в Стамбуле, на крыше, под звуки азана и крики чаек.