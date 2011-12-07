Гидрометцентр РТ предупредил о росте атмосферного давления, возможен мокрый снег

Синоптики Татарстана предупредили о наступлении небольших осадков в виде дождя и мокрого снега.

С понедельника, 2 ноября, в республике ожидаются осадки, температура днем поднимется до +5 градусов. Ночью столбики термометров покажет от -4 до +1 градуса. Возможен дождь и мокрый снег.

В последующие дни татарстанцы избавятся от существенных осадков. В ночное время суток температуры составят от -5 до 0 градусов, в дневные часы — от 1 до 6 градусов тепла.