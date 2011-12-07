Казанец при пожаре в сауне отравился продуктами горения

В ГУ МЧС России по РТ сообщили об отравлении мужчины продуктами горения в Казани.

По информации ИА «Татар-информ», звонок на единый номер вызова 112 поступил вчера около девяти часов вечера. Сотрудникам экстренных служб рассказали, что в садовом домике СНТ «Ромашка» загорелся потолок сауны.

Площадь возгорания составила 5 кв. метров, а ликвидировать его удалось в 21:07 часов. Пострадавшим оказался 57-летний местный мужчина. Помощь ему медики оказали на месте.