Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанец при пожаре в сауне отравился продуктами горения

Площадь возгорания составила 5 кв. метров.

В ГУ МЧС России по РТ сообщили об отравлении мужчины продуктами горения в Казани.

По информации ИА «Татар-информ», звонок на единый номер вызова 112 поступил вчера около девяти часов вечера. Сотрудникам экстренных служб рассказали, что в садовом домике СНТ «Ромашка» загорелся потолок сауны.

Площадь возгорания составила 5 кв. метров, а ликвидировать его удалось в 21:07 часов. Пострадавшим оказался 57-летний местный мужчина. Помощь ему медики оказали на месте.

КВ
Лента новостей