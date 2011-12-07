Бейтимир Асенов: В Казани, в отличие от Москвы, наркоторговцев в клубах вычисляют очень грамотно

В Казани, в отличие от Москвы, работа по вычислению наркоторговцев в ночных клубах ведется очень грамотно и «бесшумно», заявил один из первых профессиональных клубных промоутеров столицы РТ Бейтимир Асенов. По словам арт-менеджера, еще в 2015 году он помогал городским властям организовать общее собрание руководителей ночных развлекательных заведений города с представителями Госнаркоконтроля, системная многолетняя работа дала плоды.«В Казани достаточно хорошо работают определенные структуры, которые борются с этими веществами. В той же Москве и других городах России это все на таком лайтовом уровне. Ну, в Москве, конечно, тоже борются, в последние годы начали жестко, но в других городах – на очень лайтовом уровне, – рассказал Асенов. – В нашей республике за счет сильных властей все это делается довольно четко. Все это – не наш бизнес, мы зарабатываем на атмосфере и алкоголе».Полную версию интервью читайте на сайте sntat.ru утром. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.