В Советском районе Казани в четверг ночью сгорела легковушка

В четверг ночью в переулке Дуслык сгорел автомобиль «Рено», сообщают пользователи социальных сетей. По счастливой случайности огонь с иномарки не перекинулся на припаркованные рядом машины. Легковушка вспыхнула настолько быстро, что к прибытию пожарных выгорела полностью. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.