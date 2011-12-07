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В Советском районе Казани в четверг ночью сгорела легковушка

Машина выгорела полностью.
В четверг ночью в переулке Дуслык сгорел автомобиль «Рено», сообщают пользователи социальных сетей. По счастливой случайности огонь с иномарки не перекинулся на припаркованные рядом машины. Легковушка вспыхнула настолько быстро, что к прибытию пожарных выгорела полностью. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
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