Автолюбители Татарстана все больше начали отдавать предпочтение электромобилям

Представитель компании – разработчика приложения для электромобилей Ленар Кашапов заявил, что в стране значительно вырос спрос на электрокары. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По его словам, такая динамика роста замечается и в Татарстане, практически каждую неделю в республике появляется по две-три машины. Кашапов считает, что к концу года по всей России станет заметен кратный рост проданных электромобилей.

Спикер рассказал, что накануне компания выступила с предложением включить новый норматив в Градостроительный кодекс, что подразумевает собой планировку будущих паркингов ЖК, бизнес-центров и ТЦ с зарядными станциями. Это, по его мнению, поможет распространению автомобилей на электричестве в Татарстане.