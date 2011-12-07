Правила санитарно-эпидемиологической безопасности чаще нарушаются в сфере продовольственной торговли

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

На 30 ноября на территории республики зафиксировано 10339 случаев заражения COVID-19. На 100 тысяч человек в Татарстане приходится 276,9 случая заболевания. За 29 ноября выздоровели 75 человек, в общей сложности в республике насчитывается 9075 выздоровевших.

Под медицинским наблюдением находится 1568 человек, имевших контакт с заболевшими. За 29 ноября в РТ проведено 8267 тестов на коронавирус, в общей сложности таковых в республике было сделано 1,179 млн. При этом охват тестированием на коронавирус в республике составляет 206 на 100 тысяч человек.

В международные аэропорты Татарстана 29 ноября прибыло 31 воздушное судно, включая два из-за границы, осмотрены 2842 пассажира и члена экипажа. Ни у одного из них не выявлено симптомов ОРВИ.

С начала учебного года в образовательных учреждениях был выявлен 201 очаг заболевания ковидом: 46 школьников, 52 студента и 103 преподавателя. Из них с медицинского учета уже сняты 172 человека.

Роспотребнадзор в РТ продолжает проведение проверок соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности. В общей сложности проведено 29,8 тысячи проверок, нарушения выявлены на 1772 объектах. При этом за прошедшие две недели проверена 1445 объектов, на 152 из них выявлены нарушения, то есть в 10,2% случаев.

- Эта доля несколько увеличилась, - отметила Любовь Авдонина. - Ранее она составляла порядка 8%.

Наибольшее число нарушений выявляется в сфере продовольственной торговли. Чаще всего они связаны с отсутствием масок и перчаток у сотрудников.

- Также не исполняютcя в должном объеме все меры профилактики на объектах общественного питания, - подчеркнула Любовь Авдонина.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обследовали 106 учебных корпусов, общежитий и спортивных объектов вузов Татарстана. Нарушения были выявлены в 14 из них.

- Их ректоры были приглашены для составления протокола об административном нарушении, - уточнила Любовь Авдонина.