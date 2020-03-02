Ильсур Метшин: В Казани есть все для проведения состязаний мирового уровня

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин заявил, что сегодня принято решение исполкома союза европейских футбольных ассоциаций о проведении в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По словам Метшина, в столице есть все для проведения состязаний мирового уровня. Он также напомнил об опыте проведения других крупных проектов в Казани.

«Мы гордимся тем, что оценки, которые нам поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, всегда были самыми высокими. И видимо все это и легло в основу принятия решения. Была непростая борьба, у нас были очень серьезные конкуренты, поэтому мы искренне рады. Казань футбольный город, Россия — футбольная страна. Впервые Суперкубок УЕФА будет проходить в России, в Казани. Мы этим очень гордимся и будем очень готовиться», — поделился эмоциями Ильсур Метшин.

По его мнению, проведение этого мероприятия даст новый импульс для развития города.