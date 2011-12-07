Казанцы задолжали за ЖКУ более 3 млрд рублей

Казанцы должны за ЖКУ 3 млрд 252 млн рублей, сообщил председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.

Так, с 1 января 2019 по 1 января 2020 долг горожан вырос на 250 млн рублей. По словам чиновника, долги значительно превышают объем финансирования годовой программы капремонта многоквартирных домов — 1 млрд 712 млн рублей.

Максимальный долг за ЖКУ накопил жилец одной из муниципальных квартир — 2 млн 300 тыс. рублей. Средний долг по одному лицевому счету составляет 100 тыс. рублей, таких счетов 52 тысячи.

По словам Анисимова, к первой группе должников относятся недисциплинированные граждане, которые могут платить, но по каким-то причинам копят доги, погашая их потом. Другая группа — асоциальные люди с различными зависимостями. Также в число должников входят малообеспеченные многодетные семьи или пенсионеры. Однако есть и те, кто сознательно не платит за ЖКУ, так как недовольны качеством предоставляемых услуг.

«В 2019 году было заключено 1818 соглашений о реструктуризации задолженности на 200 642 000 рублей, — сказал Дмитрий Анисимов. — Еще одна мера: должнику дают возможность отработать сумму долга в сфере ЖКХ. В 2019 году три казанца отработали 220 тыс. рублей долгов», — предложил Анисимов варианты для погашения долгов.

Если данные меры не приведут к результатам, по закону, должников могут отключить от электроснабжения и водоснабжения, или даже выселить.