На предназначенных под застройку земельных участков в РТ нашли могилы людей бронзового века

На заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ председатель республиканского Комитета ОКН Иван Гущин сообщил, что на предназначенных под застройку и промышленное использование земельных участках прошло археологическое обследование, которое позволило выявить в Татарстане поселение бронзового века с захоронениями древних людей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Как заявил Гущин, в минувшем году в Аксубаевском районе в зоне прокладки нефтепровода было выявлено древнее мусульманское кладбище X века. А в Алексеевском районе в зоне разработки карьера выявили памятник бронзового века 3-го тысячелетия до нашей эры.

Также там было выявлено древнее поселение на берегу Камы площадью свыше 21,6 тыс. кв. м. В захоронениях людей бронзового века археологи обнаружили фрагменты керамики и других предметов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Минниханов отчитал Гущина за бюрократию в работе.