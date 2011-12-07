Сегодня, 2 марта, у православных начался Великой пост

Первая неделя поста – самая строгая. В понедельник принято полное воздержание от пищи. Во вторник, среду, четверг и пятницу разрешено сухоядение: хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. Пить можно только воду. В субботу и воскресенье можно кушать горячую еду с маслом.

В дальнейшие пять недель Великого поста тоже есть свои правила приема пищи. В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник и четверг допускается горячая пища без масла. Суббота и воскресенье – горячая пища с маслом.

Последняя неделя Великого поста – Страстная седмица. В эти дни предписано сухоядение. А в пятницу вообще рекомендуется отказаться от еды до выноса плащаницы.

И еще несколько правил Великого поста. В праздник Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля, если он не выпал на Страстную седмицу) и в Вербное воскресенье (за неделю до Пасхи, 12 апреля) разрешено употреблять в пищу рыбу. В Лазареву субботу (перед Вербным воскресеньем, 11 апреля) можно кушать рыбную икру.