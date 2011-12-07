Состояние эвакуированных с Diamond Princess пациентов остается стабильным

Сегодня появилась новая информация о состоянии эвакуированных с лайнера россиян. В пресс-службе Минздрава РТ сообщили, что на 2 марта 2020 года состояние пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, остается стабильным.

В ведомстве также сообщили, что в ежедневных лабораторных исследованиях не выявили изменений. Медперсонал клиники, который работает с этими пациентами, чувствует себя нормально.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанские врачи сообщили о состоянии эвакуированных россиян.