В казанской больнице россиянам с лайнера Diamond Princess выдали планшеты для связи с родными

Восьмерым россиянам с лайнера Diamond Princess, находящимся в республиканской инфекционной больнице в Казани, выдали планшеты для связи с родными. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Понимая, что они так много времени провели в изоляции на судне, максимально комфортные условия создаются. Чтобы у них была возможность общаться с близкими, родными по интернету, им выдали планшеты, подключена связь», — уточнила она.

Кроме того, лечащие врачи, также находящиеся на карантине, общаются со своими семьями и главврачом по Skype или через мобильную связь.

Ежедневно у пациентов собирают анализы, а персонал проходит необходимые процедуры.

«Будем надеяться, что к завершению двухнедельного карантина пациенты и врачи смогут вернуть к своим близким», — отметила Галимова.

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