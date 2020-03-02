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В Казани спасатели помогли ребенку, рука которого застряла в стуле

Рука пятилетнего мальчика застряла в отверстии пластикового стула.

В Казани спасатели помогли пятилетнему мальчику, рука которого застряла в пластиковом стуле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. За помощью к спасателям обратилась мать ребенка. Она рассказала, что мальчик засунул руку в отверстие стула и не смог вытащить.

Прибывшие спасатели освободили руку ребенка с помощью инструмента. Мальчик не пострадал.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане этой весной установят 84 тыс. пожарных извещателей многодетным семьям.

КВ
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