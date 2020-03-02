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В Нижнекамске выявлено три случая свиного гриппа

В целом в Нижнекамском районе эпидемический порог не превышен.

Сегодня на деловом понедельнике в Нижнекамске выступил главный санитарный врач Рустем Изиятуллин. Он сообщил о случаях заболевания свиным гриппом, выявленным в районе.

Как заявил Изиятуллин, в целом в Нижнекамском районе порог уровня заболеваемости не превышен. По сравнению с прошлым годом переболевших меньше на 775 человек. Всего на территории района зафиксировано три случая H1N1 (свиной грипп) и один грипп группы B.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что состояние эвакуированных с Diamond Princess пациентов остается стабильным.

КВ
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