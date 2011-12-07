Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

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Новая дата проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ назначена на 1 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Голосование пройдет с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Напомним, голосование о внесении поправок в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии его перенесли.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что Путин обратился к гражданам с просьбой проявить активность в день голосования по поправкам к Конституции РФ