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Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

Путин подписал указ об утверждении даты голосования по поправкам в Основной закон страны.

Новая дата проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ назначена на 1 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Голосование пройдет с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, голосование о внесении поправок в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии его перенесли. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Путин обратился к гражданам с просьбой проявить активность в день голосования по поправкам к Конституции РФ

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