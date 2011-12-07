Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

Новая дата проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ назначена на 1 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Голосование пройдет с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, голосование о внесении поправок в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии его перенесли.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Путин обратился к гражданам с просьбой проявить активность в день голосования по поправкам к Конституции РФ