Галимова: Вакцинация персонала общепита обеспечит безопасность для граждан

Вакцинация персонала в общепита позволит обеспечить дополнительную безопасность для всех граждан. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Точки общепита сейчас могут работать в ночное время до 6 утра, при условии, что все сотрудники привиты. Исключением могут стать работники, у кого есть противопоказания.

«Если сотрудники создадут иммунитет внутри ресторанного коллектива, это будет одним из существенных пунктов в плюс обеспечения безопасности и самого персонала и посетителей», — отметила Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани стартовала вакцинация от COVID-19 у станций метро.