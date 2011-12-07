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Галимова: Вакцинация персонала общепита обеспечит безопасность для граждан

Сейчас заведения могут работать до 6 утра, если все сотрудники привиты.

Вакцинация персонала в общепита позволит обеспечить дополнительную безопасность для всех граждан. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

Точки общепита сейчас могут работать в ночное время до 6 утра, при условии, что все сотрудники привиты. Исключением могут стать работники, у кого есть противопоказания. 

«Если сотрудники создадут иммунитет внутри ресторанного коллектива, это будет одним из существенных пунктов в плюс обеспечения безопасности и самого персонала и посетителей», — отметила Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани стартовала вакцинация от COVID-19 у станций метро.

КВ
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