Наночерви в масках стали самым популярном фейком о COVID-19 в Казани

Самым популярным фейком о COVID-19 в Казани стала информация о якобы живущих наночервях в масках. Такие данные озвучили аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала».

Всего по России с января 2020 года на тему коронавируса было собрано 244 фейка. Они были связаны с народными методами лечения и о том, как вакцина от COVID-19 может быть вредна для человека.

Самыми распространенным фейком стала история о русском враче, работавшем в Ухане, о чипировании, о причастности Билла Гейтса, о вышках 5G, о вертолетах, распыляющих дезинфекцию, об искусственно выведенных бактериях, и пр.

В общей сложности было выявлено свыше 6 млн постов и репостов этих фейков.

Также аналитики выделили из них наиболее популярные среди городов. Так, самым популярным фейком о COVID-19 в Казани стала информация о наночервях в масках, в южном Поволжье и Ростове-на-Дону ходили слухи о том, что врачи фальсифицируют диагноз «коронавирус», а в Сочи — о связи коронавируса с бактерией Синтией.