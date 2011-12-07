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Обновился лечебный корпус №3 при ДРКБ

В обновленный корпус входят научная база и следующие отделения: приемно-диагностическое, соматическое, паллиативной медицинской помощи.

1 июня открылся обновленный лечебный корпус №3 ГАУЗ «Детской Республиканской Клинической Больницы» для детей г. Казани и Республики Татарстан, который будет работать круглосуточно.

Здесь будут оказывать неотложную помощь II уровня. В обновленный корпус входят научная база и следующие отделения: приемно-диагностическое, соматическое, паллиативной медицинской помощи. Также организованы «Гастро-школа», «Нефро-школа», «Астма-школа», «Аллерго-школа», «Пульмо-школа», в которых помогут родителям и детям узнать, как правильно следить за здоровьем. На торжественном открытии присутствовали вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Лилия Харисова

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