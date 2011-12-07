Сезон летних террас начался

Праздничное открытие прошло в уютной, теплой, дружеской обстановке. Приветственное слово взяли совладельцы ресторана Роман Попроцкий и Константин Кудрявцев, которые с удовольствием рассказали гостям о концепции веранды и обновленном меню. По их мнению, атмосферу отдыха создает свежий воздух, любимые блюда, бокал хорошего вина - всем этим как раз можно насладиться в ресторане. И вообще, что может быть лучше, чем, сидя на мягком диване и укутавшись в плед, пить горячий чай и наблюдать за прохожими вместе с друзьями или семьей.

К запуску открытой террасы для гостей подготовили особенное летнее меню от бренд-шефа Марата Еникеева. Брускетта с лососем и гуакамоле и брускетта с тунцом и гуакамоле - это самая популярная закуска на сегодня. Основа всегда одна - натертый чесноком и смазанный оливковым маслом высушенный ломтик хлеба, а холодная закуска гуакамоле придает пикантный вкус. Следующее блюдо - салат с гребешком и грейпфрутом (кулинарные свойства гребешков просто превосходны!). Салат с моцареллой и печеной свеклой - очень вкусный низкокалорийный полезный салат, настоящее удовольствие без вреда для фигуры. На второе вынесли запеченного осьминога с нутом и шпинатом и осьминога с томатами и моцареллой - сытное легкое блюдо. Нежные и одновременно упругие осьминоги порадуют вкусом и ароматом каждого, кто их попробует. А в завершение подали популярные в России десерты с давней историей - «Наполеон» и «Анна Павлова».