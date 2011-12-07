Академик Индус Тагиров: Татарстан демонстрирует, как нужно снимать страну с нефтяной и газовой иглы

«Россия рассыпалась на глазах»

- Индус Ризакович, на ваш взгляд, в каком состоянии Российская империя подошла к 1917 году?

- Это переломный год, когда стало окончательно ясно - Россия по-старому жить не может. Ни в экономической сфере, ни в области межнациональных отношений - всесторонний кризис. Появилось несколько вариантов развития: сохранение монархии в конституционной форме, но Николай II закрыл двери демократическим преобразованиям; парламентская республика, которую могли построить те, кто выступал за федеративное устройство страны, - партия эсеров; путь социализма, так как большевики подхватили все популярные лозунги и выиграли борьбу за власть. Но большевики были противниками федерации - с критической статьей выступил один из партийных деятелей РСДРП (б) Иосиф Сталин, где назвал ее вчерашним днем.

Но Россия рассыпалась на глазах, и обстоятельства демонстрировали, что провозглашение федерации было единственным способом остановить центробежные тенденции. Одним из документов, демонстрировавших поворот в этом направлении, стала Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

- Какие силы боролись за власть в Казанской губернии?

- Те же, о которых я говорил выше. И большевики здесь были категорически против образования национальной республики, татарские националисты же стояли на иных позициях. У них превалировало два течения: первое (в силу разбросанности татар по всей империи) отстаивало идею их сплочения на основе культурно-национальной автономии; второе выступало за создание национальной государственности в форме штата Идель-Урал. В конечном счете на заседании Миллэт Меджлиси (Национального Собрания), состоявшемся в 1918 году в Уфе, стороны пришли к согласию и приняли решение создать штат. Его карту составил Галимджан Шараф. Возникал вопрос: будет ли автономия для татар отдельно или с башкирами? Начертали границы, куда входила огромная территория. Вот только башкиры уже в декабре 1917 года провозгласили национально-территориальную автономию в очень малых границах.

Однако штат не состоялся - большевики, в том числе и татарские, а также Мулланур Вахитов были против и разогнали его руководство силовым путем в марте 1918 года. Фактически торжествовала их идея реализации национального вопроса. В качестве альтернативы появилось Положение о Татаро-Башкирской республике за подписями Сталина и Вахитова. Положение было направлено на то, чтобы окончательно разрушить идею штата - территория республики в целом совпадала с территорией Идель-Урала. Когда цель была достигнута, ЦК партии запретил пропаганду Татаро-Башкирской республики. Башкиры в марте 1919 года заключили отдельное соглашение с Советской Россией, а 27 мая 1920 года декретом была создана АТССР.

Спорные территории и договор башкир с Москвой

- Вы обошли вниманием фигуру Мирсаида Султан-Галиева…

- Специально не хотел упоминать эту фамилию. Ведь он был за разгон Идель-Урала вместе с Вахитовым. В дальнейшем Султан-Галиев стремился ликвидировать любые национальные организации, вот только потом в мемуарах горько жалел о том, что вместе с Шамилем Усмановым они слишком доверились большевикам. Фактически большевики их обманули. Султан-Галиев полагал: сначала можно создать Татарскую республику, а в будущем она сольется с башкирами.

- Султан-Галиев ведь намеревался создать мусульманскую коммунистическую партию. Насколько религия и идеология большевиков здесь увязывались?

- По сути партия так и осталась идеей. Ведь если ты большевик, то должен подчиняться только ЦК, а ЦК был против.

- Вы упомянули о договоре между БАССР и РСФСР. Почему татары не заключили аналогичного соглашения?

- При провозглашении автономии у башкир было свое войско. Ведь советская власть не признала республику, и в Гражданскую войну военные перешли на сторону Колчака. Поход Колчака в сторону Москвы заставил красных пойти на переговоры. Посредником, кстати, выступил Султан-Галиев. АТССР же, повторю, была декретной республикой. В декрете просто прописали территорию, права, полномочия.

- Кто принимал участие при формировании границ автономии?

- Большую роль сыграл Галимджан Шараф. Вопрос ведь был непростым - республику «сшивали» из территорий нескольких губерний. Не обошлось без спорных моментов с башкирами: те же Бирский и Белебеевский уезды. По декрету предполагалось проведение плебисцита о принадлежности этих территорий, но их просто передали Башкирии.

- Как формировались первые органы власти республики?

- Во главе всего стояла партия - она и определяла состав органов. Первым председателем Президиума ТатЦИКа стал Бурхан Мансуров, а правительство возглавил Сахиб-Гарей Саид-Галиев.

- Почему именно ему доверили пост в СНК?

- Саид-Галиеву в Москве доверяли больше, чем Султан-Галиеву. Он происходил из рабочего класса, коренной пролетарий.

- За первые 10 лет часто происходили кадровые перестановки - сменилось пять руководителей СНК. С чем это связано?

- Во-первых, с взаимоотношениями партийных и государственных органов. Во-вторых, шла борьба на местах - были левые и правые течения. Саид-Галиев относился к левому лагерю, а ему на смену в правительство пришел «правый» - Кашаф Мухтаров. Его идеи основывались на усилении позиций татарского языка. Также было противостояние между местными партийными органами и правительством. Дошло даже до поездки наркомов СНК АТССР в Москву, в ЦК партии, с жалобой! Событие вошло в историю как «стачка наркомов».

- Как волна репрессий затронула руководителей республики?

- Она, безусловно, коснулась местных коммунистов. Тех, кто отстаивал права республики. Тот же Султан-Галиев в 1923 году был исключен из партии, лишился должностей, несколько раз подвергался аресту, и в итоге его расстреляли в 1940-м.

Ключевые фигуры в политике

- Динамичное развитие ТАССР в 1950 - 1980-е годы - результат лоббистских усилий местных властей?

- Местные органы власти имели наименьшие права и полномочия. Местный бюджет формировался только на те средства, что поступали сверху. Права формирования собственной налоговой, бюджетной систем у республик не было. Поэтому в конце 1980-х был поднят вопрос о суверенизации. Неспроста ведь появилась Декларация о суверенитете РСФСР.

- В марте 1991 года состоялся референдум о судьбе СССР. Граждане высказались за сохранение страны в новом виде. Татарстан принимал участие в Новоогаревском процессе, намеревался добиться для себя союзного статуса?

- Татарстан всегда выступал за сохранение Союза. Республика на референдуме проголосовала «за». А вот при подготовке новой Конституции Татарстан, конечно, поднял вопрос о своем участии в подписании союзного договора. Однако на переговорах нас стали обвинять, что мы выступаем за развал страны. Татарстан никогда не намеревался выйти из состава России! Ни в 1917 - 1918 годах, ни в 1990-е. Мы за целостность государства, но при наличии прав и полномочий у народов в его составе.

- Назовите три ключевые политические фигуры в истории Татарстана, по вашему мнению.

- Мы обозначили эти имена, вспоминая 1920 - 1930-е годы. А в 1980 - 1990-е это Минтимер Шаймиев с его позицией - он сыграл решающую роль в получении республикой ее статуса. Но нужно назвать и Гумера Усманова, который тоже выступал за обретение полномочий и прав. Фарид Мухаметшин, Мухаммат Сабиров - именно он добился соглашений с Москвой об экономических правах, вице-президент РТ Василий Лихачев - он возглавлял делегацию Татарстана на переговорах с федеральным центром.

- За последние 30 лет мы увидели разный подход в отношениях между центром и субъектами. В каком направлении будет движение дальше, ваш прогноз?

- Республики теряли одну позицию за другой - шла унификация, централизация, выстраивалась вертикаль власти. Но то, что Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти РТ» перестал существовать, не означает, что Татарстан перестал быть республикой с особой позицией. На РТ смотрят, равняются, мы создаем для России пример пути развития - торгуем не нефтью, а нефтепродуктами. Татарстан демонстрирует, как нужно снимать страну с нефтяной и газовой иглы. Наша республика - пример реализации грамотных межнациональных отношений и языковой политики. Договора нет на бумаге, но в реальности мы флагман федеративного развития страны.