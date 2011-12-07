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Путин постановил присвоить Казани звание «Города трудовой доблести»

Еще положительное заключение получили 10 городов.

По постановлению президента РФ Владимира Путина Казани присваивается звание «Города трудовой доблести».

Заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева отметила, что на звание города трудовой доблести могут претендовать 70 городов. Потому что в каждом из них задокументировано, как люди вносили свой достойный вклад, обеспечивая бесперебойным производством и поставкой военной и гражданской продукции для армейцев.

Так, в ходе работы трех институтов и проведенной ими экспертизой по факту трудового подвига, положительное заключение получили 11 городов, в том числе и Казань – в военные годы город был центром соединения науки и промышленности.

Затем Путин передал благодарность исполнительной дирекции Года памяти и славы, а также ученым и всем принимавшим участие в этой работе.

КВ
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