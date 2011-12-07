Путин постановил присвоить Казани звание «Города трудовой доблести»

По постановлению президента РФ Владимира Путина Казани присваивается звание «Города трудовой доблести».

Заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева отметила, что на звание города трудовой доблести могут претендовать 70 городов. Потому что в каждом из них задокументировано, как люди вносили свой достойный вклад, обеспечивая бесперебойным производством и поставкой военной и гражданской продукции для армейцев.

Так, в ходе работы трех институтов и проведенной ими экспертизой по факту трудового подвига, положительное заключение получили 11 городов, в том числе и Казань – в военные годы город был центром соединения науки и промышленности.

Затем Путин передал благодарность исполнительной дирекции Года памяти и славы, а также ученым и всем принимавшим участие в этой работе.