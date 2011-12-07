Забили «Стрелу». Сделка ТАИФа с СИБУРом оставила регбистов Казани без спонсора?

Регбийный клуб «Стрела» Казани ведет свою историю еще с 1967 года. В 90-е годы команда пять раз подряд становилась чемпионом России, а в 2019 году практически восстала из пепла — в 2013 году клуб лишился финансирования и шесть лет не мог найти средства для существования.

Решить проблему и возродить команду получилось только после вмешательства Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, который тогда также был президентом республиканской Федерации регби. Кстати, в прошлом Песошин сам играл за «Стрелу», и именно при нем в 90-х команда блистала на пьедесталах чемпионатов. Сейчас бывший спортсмен является президентом родного клуба.

Значимую помощь в возвращении «Стрелы» в регби оказала группа компаний ТАИФ, которая в 2019 году стала новым спонсором команды в лице председателя совета директоров АО «ТАИФ» Рустема Сультеева, говорится на сайте «Стрелы». Но как стало известно «Казанским ведомостям», в 2021 году «Стрелу» вновь пришлось спасать.

На фоне сделки по слиянию ТАИФа и СИБУРа команда перед началом чемпионата оказалась с долгами почти на 300 млн рублей и судебными исками. Вместо сборов и тренировок руководство клуба сокращало штат и срочно искало спонсора.

Из клуба ушла половина игроков

О том, что у команды возникли проблемы с финансированием, подтвердил директор клуба Альфред Хисамов в интервью ИА «Татар-информ».

«Ушло пол-команды, что обусловлено определенными сложностями в финансировании. Сезон все покажет, но я думаю, что к четвертому-пятому туру команда заиграет в полную силу, набирая форму. Через игры», — поделился он.

По словам тренера, полный состав команды удалось собрать всего за неделю до старта чемпионата. Из-за этого у клуба не было ни сборов, ни нормальных тренировок перед играми. По итогу «Стрела» заняла только шестое место в российской суперлиге, а первый тур чемпионата казанские спортсмены начали с поражения от Новокузнецкого «Металлурга». С чем именно связаны проблемы с деньгами, в интервью информагентству директор не уточнил.

В интервью также не раскрывается, кто был спонсором, но на сайте спортивного клуба сказано, что ими являются «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», входящие в группу компании ТАИФ. Она же и выступила генеральным спонсором клуба в 2019 году. Источники на предприятиях на вопрос КВ отметили, что все вопросы решались в ТАИФе. Близкий к команде источник «Казанских ведомостей» рассказал, что проблемы с финансированием начались еще в начале весны и достигли пика после объявления о сделке СИБУРа и ТАИФа — в конце апреля этого года.

Игроки не получали зарплату на протяжении трех месяцев, а в июле с ними разорвали контракты. «У них была встреча в начале июля и всем просто сказали „До свидания“. ТАИФ перестал платить вообще месяца три-четыре назад», — делится собеседник издания.

Обратная сторона СИБУРа

Как только стало известно о сделке, сразу возникли вопросы о многочисленных проектах ТАИФа — от клуба «Рубин» до команды водного поло «Синтез». Попытки узнать о будущем спортивного клуба во время «витринного» пресс-тура на предприятие компании «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, также не увенчались успехом. На вопросы представители СИБУРа отвечали довольно неоднозначно, но, похоже, счет свернутых проектов можно считать открытым.

Источник «Казанских ведомостей» напрямую связал сворачивание финансирования клуба со сделкой по поглощению ТАИФа. В пресс-службе СИБУРа на момент публикации не смогли дать ответа на вопрос о позиции компании, а также о том, будут ли финансировать регбийный клуб в дальнейшем.

Тем временем многие игроки сейчас разъехались в другие клубы, либо же просто вернулись в родные города, не получив никаких выплат. Команда уже неоднократно обращалась к Песошину с просьбой о помощи.

«Сейчас рассматривается вопрос о выделении средств на поддержку клуба из бюджета республики», — отметил источник.

Все операции по счетам клуба были приостановлены еще 18 июня этого года, а его стоимость оценивается в почти минус 300 млн рублей.

Примерно столько же — более 245 млн рублей общая сумма займов клуба в банке по данным системы электронного документооборота «Сбис». Более того, с весны клуб начал тонуть в судебных исках, общая сумма которых уже близится к миллиону рублей. Так взыскать долги за услуги с клуба пытаются и центральный стадион Казани, и медицинская клиника. Также из-за задолженности на “Стрелу» подали иски молодежный центр «Волга» и спортивная школа «Волна».

Спонсора нашли, но о нем никто не знает

Несмотря на то, что игроки «Стрелы» по-прежнему выступают в своей форме, на которой выделяются логотипы ТАИФа и "Нижнекамскнефтехима", татарстанская компания больше не является их спонсором, а финансовые проблемы у клуба действительно имеются. Это в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» подтвердил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Как утверждает министр, сейчас даже удалось найти спонсора для клуба. Правда, кто именно теперь будет финансировать «Стрелу», он не сказал. «По-моему, спонсорство диверсифицировано. Не могу точно сказать, какие компании. Сегодня несколько компаний являются партнерами регбийного клуба», — сказал Леонов.

Озвучить имя нового спонсора отказался и директор спортивного клуба Альфред Хисамов. «Сейчас идет подписание договоров», — объяснил руководитель «Стрелы». Единственное, что он уточнил, что спонсором клубы станет «сложная структура», будет ли его спонсировать одна компания или несколько - он не ответил.

Сейчас у клуба не лучшие времена, сокращения коснулись не только игроков, но и персонала. «Нас итак в принципе немного было, а сейчас еще меньше стало», — рассказал Хисамов. Но, тем не менее, клуб уже начал выплачивать зарплаты игрокам, некоторые из них получили первые выплаты. По прогнозам директора клуба, руководство рассчитается со всеми до конца лета, а новый спонсор будет объявлен в самое ближайшее время.

Станет ли им СИБУР, который завладел частью газохимических активов Татарстана, или содержание клуба будет возложено на плечи республики, еще неизвестно. В пресс-службе ТАИФа на запрос издания также не ответили.

Тем временем УФАС одобрил сделку ТАИФа и СИБУра по итогам которой активы ТАИФа будут объединены на базе ПАО «СИБУР Холдинг», в ней действующие акционеры ТАИФа получат только 15%. Взамен на них ТАИФ передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.